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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 11 марта 2018
Боруссия Д
11.03.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
12'
М. Русс (АГ)
77'
М. Батшуайи
90+4'
М. Батшуайи
90+1'
Д. Блум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Г. Кастро
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Блум
Пас отдал
Д. Да Коста
Желтая карточка
Р. Бюрки
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Пулишич
77'
36'
Желтая карточка
К. Сальседо
Желтая карточка
М. Аканджи
33'
29'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
М. Дауд
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Русс
12'
3'
Желтая карточка
М. Русс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-3-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
25
Аканджи
26
Пищек
21
Топрак
8
Кастро
81
Дауд
20
Шюррле
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
3-2-2-1
1
Градецки
13
Сальседо
23
Русс
19
Абрахам
21
Да Коста
20
Хасебе
27
Боатенг
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Данни Блум
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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