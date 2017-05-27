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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 27 мая 2017
Айнтрахт
27.05.2017, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
29'
А. Ребич
8'
У. Дембеле
67'
П. Обамеянг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
90'
+4
Желтая карточка
У. Дембеле
Желтая карточка
А. Ребич
87'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Фабиан
79'
76'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Бартра
Замена
А. Майер
️️️️
Т. Чендлер
72'
Желтая карточка
Д. Абрахам
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Л. Градецки
66'
Замена
Т. Тавата
️️️️
С. Медойевич
56'
46'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Шмельцер
46'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
М. Гачинович
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Ребич
Пас отдал
М. Гачинович
29'
8'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
34
Слободан Медойевич
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Мият Гачинович
АП
10
Марко Фабиан
ЛФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
28
Маттиас Гинтер
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
3-2-1-2-2
1
Градецки
19
Абрахам
6
Гектор
24
Вальехо
5
Очипка
22
Чендлер
34
Медойевич
9
Ребич
8
Гачинович
10
Фабиан
9
Сеферович
3-3-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
19
Папастатопулос
5
Бартра
26
Пищек
28
Гинтер
29
Шмельцер
10
Дембеле
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
10
Фабиан
17
Блум
17
Блум
10
Фабиан
34
Медойевич
17
Тавата
17
Тавата
34
Медойевич
22
Чендлер
14
Майер
14
Майер
22
Чендлер
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
5
Бартра
37
Дурм
37
Дурм
5
Бартра
29
Шмельцер
8
Кастро
8
Кастро
29
Шмельцер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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