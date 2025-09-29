Введите ваш ник на сайте
«Рубин» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

29 сентября 2025 9:05
Рубин - Зенит
30 сент. 2025, вторник 18:00 | Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Перейти в онлайн матча
30 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч 5-го тура FONBET Кубка России, где «Рубин» примет «Зенит». Для хозяев это шанс прервать серию неудач в кубковом турнире, а гости стремятся закрепить статус фаворита и продолжить победный ход.

«Рубин»

Казанский клуб находится в непростом положении: команда проиграла три последних матча в Кубке России, но при этом каждый раз находила возможность отличиться. В последних 5 играх «Рубин» забил 5 и пропустил 5 мячей, что демонстрирует сбалансированность в атаке и обороне, но без острого преимущества. В Премьер-лиге казанцы показывают более устойчивый результат, не проигрывая дома в 14 из 15 встреч. Лидеры атак стараются, но реализации и стабильности в решающие моменты не хватает.

«Зенит»

Петербургский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла 4 последних поединка в Кубке России и в каждом из них забивала минимум дважды. В 5 последних матчах «Зенит» забил 14 голов, что в среднем составляет 2.8 за игру. При этом пропустил всего 6 мячей, что показывает сбалансированную игру. В чемпионате «Зенит» также на ходу: победы над «Краснодаром» (2:0) и «Оренбургом» (5:2) подтверждают силу атакующего потенциала. Сейчас клуб в уверенном игровом тонусе и будет стремиться закрепить лидерство в группе.

Факты о командах

«Рубин»

  • Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей.
  • В Кубке России три поражения подряд.
  • Средние показатели: 1.00 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру (последние 5 встреч).

«Зенит»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка России.
  • В последних 5 матчах: 14 забитых и 6 пропущенных мячей.
  • Средние показатели: 2.80 забитого и 1.20 пропущенного гола за игру.

Личные встречи
27% (13)
20% (10)
53% (26)
57
Забитых мячей
90
1.16
В среднем за матч
1.84
4:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 2 тур
Зенит
3 : 0
12.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
2 : 2
27.07.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4 : 0
30.03.2025
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 0
17.09.2024
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
0 : 1
14.08.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
0 : 4
27.07.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0 : 2
24.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 3
17.09.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 2
28.02.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
1 : 3
20.09.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2 : 1
08.03.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1 : 2
24.10.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
1 : 2
23.11.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
5 : 0
21.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
1 : 2
09.12.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0 : 1
13.08.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 0
05.11.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2 : 1
22.07.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0 : 2
02.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
4 : 1
19.09.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
4 : 2
13.03.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 3
24.08.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
1 : 1
12.04.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
03.12.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
6 : 2
06.04.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Рубин
2 : 1
21.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1 : 0
10.03.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Зенит
1 : 2
25.08.2012
Рубин
Суперкубок России,
Зенит
0 : 2
14.07.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Рубин
2 : 2
02.05.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Зенит
1 : 1
25.03.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
2 : 3
18.09.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
2 : 2
15.05.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Рубин
2 : 2
20.11.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Зенит
2 : 0
31.07.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
21.11.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
0 : 0
25.07.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
4 : 1
10.08.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 3
30.03.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1 : 4
23.09.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 1
20.05.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
3 : 0
25.10.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1 : 0
14.05.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 1
29.10.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
26.06.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 1
16.10.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
4 : 3
07.04.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 2
27.09.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
19.04.2003
Рубин
Показать все

Прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»

«Зенит» подходит в статусе фаворита и имеет больше ресурсов для достижения результата. Казанцы будут делать ставку на домашний фактор и плотную игру в обороне, но при текущей форме гостей удержать атакующую линию будет сложно. Петербуржцы способны активно начать и быстро склонить матч в свою пользу. «Рубин» может рассчитывать на гол, но оборонительных усилий для положительного результата может не хватить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Зенит Рубин
