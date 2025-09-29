«Рубин» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

30 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч 5-го тура FONBET Кубка России, где «Рубин» примет «Зенит». Для хозяев это шанс прервать серию неудач в кубковом турнире, а гости стремятся закрепить статус фаворита и продолжить победный ход.

«Рубин»

Казанский клуб находится в непростом положении: команда проиграла три последних матча в Кубке России, но при этом каждый раз находила возможность отличиться. В последних 5 играх «Рубин» забил 5 и пропустил 5 мячей, что демонстрирует сбалансированность в атаке и обороне, но без острого преимущества. В Премьер-лиге казанцы показывают более устойчивый результат, не проигрывая дома в 14 из 15 встреч. Лидеры атак стараются, но реализации и стабильности в решающие моменты не хватает.

«Зенит»

Петербургский клуб подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла 4 последних поединка в Кубке России и в каждом из них забивала минимум дважды. В 5 последних матчах «Зенит» забил 14 голов, что в среднем составляет 2.8 за игру. При этом пропустил всего 6 мячей, что показывает сбалансированную игру. В чемпионате «Зенит» также на ходу: победы над «Краснодаром» (2:0) и «Оренбургом» (5:2) подтверждают силу атакующего потенциала. Сейчас клуб в уверенном игровом тонусе и будет стремиться закрепить лидерство в группе.

Факты о командах

«Рубин»

Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей.

В Кубке России три поражения подряд.

Средние показатели: 1.00 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру (последние 5 встреч).

«Зенит»

Побеждает в 4 последних матчах Кубка России.

В последних 5 матчах: 14 забитых и 6 пропущенных мячей.

Средние показатели: 2.80 забитого и 1.20 пропущенного гола за игру.

Прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»

«Зенит» подходит в статусе фаворита и имеет больше ресурсов для достижения результата. Казанцы будут делать ставку на домашний фактор и плотную игру в обороне, но при текущей форме гостей удержать атакующую линию будет сложно. Петербуржцы способны активно начать и быстро склонить матч в свою пользу. «Рубин» может рассчитывать на гол, но оборонительных усилий для положительного результата может не хватить.

Рекомендованные ставки