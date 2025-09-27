28 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет встреча шестого тура английской Премьер-лиги, в которой «Ньюкасл» примет «Арсенал». Хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, а гости борются за лидерство. Матч обещает стать напряженным, ведь обе команды подходят в неплохой форме.

«Ньюкасл»

Команда после пяти туров занимает 13-е место с 6 очками. В последнем туре «сороки» сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0), что стало уже третьим подряд матчем без поражений в чемпионате. Особенно впечатляет игра в обороне: «Ньюкасл» не пропускает три встречи кряду в английской Премьер-лиге. В атаке главным героем стал Уильям Осула, забивший трижды в шести матчах. Однако в среднем команда забивает 1.20 гола за игру, что не позволяет уверенно побеждать соперников.

«Арсенал»

Лондонцы идут вторыми в турнирной таблице с 10 очками и демонстрируют уверенную игру. В прошлом туре «канониры» сыграли 1:1 с «Манчестер Сити», подтвердив свой высокий уровень. «Арсенал» обладает лучшей разницей мячей (+8) и надежной обороной – лишь два пропущенных мяча за пять туров. Виктор Дьокереш стал ключевым игроком атаки, забив три гола. Команда показывает результативность 1.60 гола за игру и сохраняет стабильность в обороне, пропуская в среднем всего 0.40.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ

Не пропускает в 3 последних встречах

Средняя результативность: 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Арсенал»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Лучшая разница мячей в турнире (+8)

Средняя результативность: 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

«Ньюкасл» демонстрирует надежную оборону и стремится удерживать очки дома, однако проблемы в атаке могут сыграть ключевую роль. «Арсенал» показывает стабильность и качество как в атаке, так и в защите, что делает его фаворитом встречи. При этом «сороки» наверняка будут сопротивляться, поэтому разгрома ожидать не стоит. На первый план выходит низкая результативность матча и преимущество гостей в классе.

Рекомендованные ставки