«Ньюкасл» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

27 сентября 2025 9:42
Ньюкасл - Арсенал
28 сент. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

28 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет встреча шестого тура английской Премьер-лиги, в которой «Ньюкасл» примет «Арсенал». Хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, а гости борются за лидерство. Матч обещает стать напряженным, ведь обе команды подходят в неплохой форме.

«Ньюкасл»

Команда после пяти туров занимает 13-е место с 6 очками. В последнем туре «сороки» сыграли вничью с «Борнмутом» (0:0), что стало уже третьим подряд матчем без поражений в чемпионате. Особенно впечатляет игра в обороне: «Ньюкасл» не пропускает три встречи кряду в английской Премьер-лиге. В атаке главным героем стал Уильям Осула, забивший трижды в шести матчах. Однако в среднем команда забивает 1.20 гола за игру, что не позволяет уверенно побеждать соперников.

«Арсенал»

Лондонцы идут вторыми в турнирной таблице с 10 очками и демонстрируют уверенную игру. В прошлом туре «канониры» сыграли 1:1 с «Манчестер Сити», подтвердив свой высокий уровень. «Арсенал» обладает лучшей разницей мячей (+8) и надежной обороной – лишь два пропущенных мяча за пять туров. Виктор Дьокереш стал ключевым игроком атаки, забив три гола. Команда показывает результативность 1.60 гола за игру и сохраняет стабильность в обороне, пропуская в среднем всего 0.40.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • Не пропускает в 3 последних встречах
  • Средняя результативность: 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Лучшая разница мячей в турнире (+8)
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Личные встречи
19% (7)
11% (4)
69% (25)
25
Забитых мячей
67
0.69
В среднем за матч
1.86
2:1
Крупнейшая победа
7:3
Самый результативный матч:  7:3
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 0
18.05.2025
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ньюкасл
2 : 0
05.02.2025
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
0 : 2
07.01.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 0
02.11.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 1
24.02.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.11.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 2
07.05.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 0
03.01.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
2 : 0
16.05.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
2 : 0
27.11.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл
0 : 2
02.05.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 0
18.01.2021
Ньюкасл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
2 : 0
09.01.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
16.02.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 1
11.08.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
2 : 0
01.04.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 2
15.09.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл
2 : 1
15.04.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
16.12.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
1 : 0
02.01.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
0 : 1
29.08.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 2
21.03.2015
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
4 : 1
13.12.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Арсенал
3 : 0
28.04.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ньюкасл
0 : 1
29.12.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ньюкасл
0 : 1
19.05.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
7 : 3
29.12.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
12.03.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 0
13.08.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
4 : 4
05.02.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Арсенал
0 : 1
07.11.2010
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
0 : 4
27.10.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
1 : 3
21.03.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
3 : 0
30.08.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
3 : 0
29.01.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
1 : 1
05.12.2007
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал»

«Ньюкасл» демонстрирует надежную оборону и стремится удерживать очки дома, однако проблемы в атаке могут сыграть ключевую роль. «Арсенал» показывает стабильность и качество как в атаке, так и в защите, что делает его фаворитом встречи. При этом «сороки» наверняка будут сопротивляться, поэтому разгрома ожидать не стоит. На первый план выходит низкая результативность матча и преимущество гостей в классе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

2.05
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл
