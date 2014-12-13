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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 13 декабря 2014
Арсенал
13.12.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
14'
О. Жиру
54'
С. Касорла
58'
О. Жиру
88'
С. Касорла (П)
64'
А. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Касорла
88'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Санчес
86'
82'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Перес
81'
Желтая карточка
Д. Янмат
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
71'
64'
ГОЛ! 3:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Коулбэк
59'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Э. Бельерин
58'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
57'
56'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Амеоби
55'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
С. Касорла
Пас отдал
А. Санчес
54'
Желтая карточка
Э. Бельерин
35'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ОП
4
Джек Коулбэк
ОП
94
Йоан Гуффран
ОП
22
Айосе Перес
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Харис Вучкич
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Гиббс
26
Дебюши
4
Мертезакер
2
Бельерин
20
Фламини
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
9
Жиру
4
Санчес
4-3-2-1
31
Анвик
22
Янмат
2
Колоччини
5
Уильямсон
14
Дамметт
24
Тиоте
4
Коулбэк
94
Гуффран
22
Перес
10
Амеоби
61
Сиссе
4
Санчес
13
Коклен
13
Коклен
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
10
Амеоби
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Амеоби
22
Перес
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Перес
61
Сиссе
97
Ривьер
97
Ривьер
61
Сиссе
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
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