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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 16 февраля 2020
Арсенал
16.02.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
54'
П. Обамеянг
57'
Н. Пепе
90'
М. Озил
90+5'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
ГОЛ! 4:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
90'
+5
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Озил
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Ляказетт
90'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
85'
83'
Замена
Ф. Шер
️️️️
К. Кларк
Желтая карточка
Б. Сака
82'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
82'
75'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Ф. Фернандес
74'
Замена
А. Хэйден
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Б. Сака
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
54'
Желтая карточка
Г. Джака
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
3-1-1-2-3
1
Лено
13
Мустафи
4
Луис
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
10
Озил
7
Сака
9
Нкетиа
19
Пепе
7
Обамеянг
3-2-2-2-1
39
Дубравка
26
Кларк
24
Ласселлс
6
Фернандес
19
Лазаро
3
Роуз
8
Лонгстафф
6
Бенталеб
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
10
Озил
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Озил
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
6
Фернандес
30
Ритчи
30
Ритчи
6
Фернандес
26
Кларк
5
Шер
5
Шер
26
Кларк
19
Лазаро
14
Хэйден
14
Хэйден
19
Лазаро
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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