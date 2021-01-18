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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 18 января 2021
Арсенал
18.01.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
50'
П. Обамеянг
60'
Б. Сака
77'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
87'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Смит-Роу
82'
Замена
Виллиан
️️️️
П. Обамеянг
79'
78'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
М. Лонгстафф
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Соареш
77'
69'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
67'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Э. Смит-Роу
60'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Т. Парти
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-1-2-1-2
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
4
Луис
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-3-2-2
1
Дарлоу
17
Крафт
24
Ласселлс
26
Кларк
8
Лонгстафф
18
Льюис
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
9
Кэрролл
7
Обамеянг
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Обамеянг
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
8
Лонгстафф
29
Хендрик
29
Хендрик
8
Лонгстафф
9
Кэрролл
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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