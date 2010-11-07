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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 07 ноября 2010
Арсенал
07.11.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
45'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Красная карточка
Л. Косиельни
+2
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Р. ван Перси
️️️️
М. Шамах
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Бартон
Травма
С. Насри
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Г. Клиши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
26
Шола Амеоби
АП
8
Джоуи Бартон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Клиши
6
Косиельни
5
Скиллачи
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
27
Шамах
4-2-3-1
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
21
Энрике
24
Тиоте
4
Нолан
8
Бартон
26
Амеоби
18
Гутьеррес
9
Кэрролл
14
Насри
28
Аршавин
28
Аршавин
14
Насри
10
Уилшир
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Уилшир
27
Шамах
32
ван Перси
32
ван Перси
27
Шамах
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
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