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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 19 мая 2013
Ньюкасл
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
52'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
89'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Касорла
81'
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
М. Янга-Мбива
81'
78'
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
Замена
С. Марво
️️️️
Й. Гуффран
65'
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Кабай
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
П. Мертезакер
38'
Желтая карточка
Т. Росицки
28'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Артета
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
(К)
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛВ
24
Шейк Тиоте
ОП
29
Йоан Кабай
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
22
Харпер
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
2
Колоччини
26
Дебюши
24
Тиоте
29
Кабай
94
Гуффран
8
Бен Арфа
18
Гутьеррес
61
Сиссе
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
32
Уолкотт
8
Касорла
10
Росицки
10
Подольски
2
Янга-Мбива
49
Кэмпбелл
49
Кэмпбелл
2
Янга-Мбива
29
Кабай
6
Анита
6
Анита
29
Кабай
94
Гуффран
12
Марво
12
Марво
94
Гуффран
8
Касорла
10
Уилшир
10
Уилшир
8
Касорла
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
31
Джейк Анвик
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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