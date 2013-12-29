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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 29 декабря 2013
Ньюкасл
29.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
64'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
84'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
78'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Сиссоко
76'
75'
Желтая карточка
Т. Росицки
71'
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
В. Анита
71'
70'
Замена
М. Артета
️️️️
К. Гиббс
64'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
62'
35'
Желтая карточка
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
24
Шейк Тиоте
ОП
29
Йоан Кабай
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
4-2-3-1
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
24
Тиоте
29
Кабай
94
Гуффран
6
Анита
17
Сиссоко
14
Реми
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
20
Фламини
10
Уилшир
32
Уолкотт
8
Касорла
10
Росицки
9
Жиру
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
6
Анита
26
Амеоби
26
Амеоби
6
Анита
17
Сиссоко
61
Сиссе
61
Сиссе
17
Сиссоко
32
Уолкотт
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
32
Уолкотт
3
Гиббс
8
Артета
8
Артета
3
Гиббс
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Ливерпуль
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01.11.2026
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1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:45 (прямая)
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