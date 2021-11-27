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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 27 ноября 2021
Арсенал
27.11.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
56'
Б. Сака
66'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
89'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Шелви
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
85'
Желтая карточка
П. Обамеянг
76'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
76'
67'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
67'
Замена
М. Альмирон
️️️️
М. Ритчи
ГОЛ! 2:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Т. Томиясу
66'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
64'
63'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
Н. Тавареш
56'
48'
Желтая карточка
Э. Крафт
44'
Желтая карточка
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
18
Парти
6
Локонга
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
4-2-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
24
Ласселлс
30
Ритчи
28
Уиллок
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
30
Ритчи
10
Альмирон
10
Альмирон
30
Ритчи
26
Шелви
14
Хэйден
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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