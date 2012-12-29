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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 29 декабря 2012
Арсенал
29.12.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
7 : 3
Завершен
Ньюкасл
20'
Т. Уолкотт
50'
А. Окслэд-Чемберлен
64'
Л. Подольски
73'
Т. Уолкотт
84'
О. Жиру
87'
О. Жиру
90+2'
Т. Уолкотт
43'
Д. Ба
59'
С. Марво
69'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
ГОЛ! 7:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Д. Уилшир
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сантон
87'
Замена
Д. Тавернье
️️️️
С. Марво
ГОЛ! 6:3!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
87'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
86'
ГОЛ! 5:3!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
84'
82'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Симпсон
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Л. Подольски
82'
82'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Бигиримана
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
74'
ГОЛ! 4:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
К. Гиббс
73'
69'
ГОЛ! 3:3!
Д. Ба
Пас отдал
С. Марво
ГОЛ! 3:2!
Л. Подольски
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
С. Марво
ГОЛ! 2:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
С. Касорла
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Л. Подольски
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ОП
24
Шейк Тиоте
ОП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
44
Реми Стрит
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Вермален
3
Санья
10
Уилшир
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Подольски
32
Уолкотт
4-2-1-1-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
24
Перч
18
Сантон
5
Бигиримана
24
Тиоте
32
Обертан
12
Марво
19
Ба
61
Сиссе
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
10
Подольски
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
12
Марво
2
Тавернье
2
Тавернье
12
Марво
2
Симпсон
3
Фергюсон
3
Фергюсон
2
Симпсон
5
Бигиримана
26
Амеоби
26
Амеоби
5
Бигиримана
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
44
Реми Стрит
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Остались в запасе
44
Реми Стрит
ЦЗ
22
Стефен Харпер
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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