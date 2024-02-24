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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: онлайн-трансляция, 24 февраля
Арсенал
24.02.2024, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
18'
С. Ботман (АГ)
24'
К. Хаверц
65'
Б. Сака
69'
Я. Кивиор
84'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Жоржиньо
89'
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Уиллок
Пас отдал
Д. Берн
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
К. Хаверц
76'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
76'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
76'
73'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
С. Ботман
73'
Замена
Д. Берн
️️️️
В. Ливраменто
73'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 4:0!
Я. Кивиор
Пас отдал
Д. Райс
69'
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
Пас отдал
К. Хаверц
65'
64'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
64'
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Г. Мартинелли
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Ботман
18'
Желтая карточка
М. Эдегор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-2-3-1
1
Кариус
2
Триппьер
5
Шер
4
Ботман
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
67
Майли
10
Гордон
9
Исак
21
Жоржиньо
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
21
Жоржиньо
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
29
Хаверц
9
Нкетиа
9
Нкетиа
29
Хаверц
2
Ливраменто
33
Берн
33
Берн
2
Ливраменто
4
Ботман
24
Ласселлс
24
Ласселлс
4
Ботман
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
39
Гимарайнс
28
Уиллок
28
Уиллок
39
Гимарайнс
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
1
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
15
6
Офсайды
3
2
Количество передач
553
447
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.16
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
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