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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 27 октября 2010
Ньюкасл
27.10.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Арсенал
45+2'
Т. Крул (АГ)
54'
Т. Уолкотт
83'
Н. Бендтнер
88'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
Д. Бартон
+1
ГОЛ! 0:4!
Т. Уолкотт
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Н. Бендтнер
ГОЛ! 0:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Д. Бартон
️️️️
А. Смит
Замена
С. Фабрегас
️️️️
К. Вела
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
Желтая карточка
А. Смит
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Крул
19'
Замена
Б. Санья
️️️️
К. Гиббс
18'
Травма
К. Гиббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
4
Тамаш Кадар
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
23
Дэнни Гатри
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
4
Кадар
5
Тэйлор
5
Уильямсон
24
Перч
23
Гатри
17
Смит
15
Раутледж
10
Вучкич
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
4-2-3-1
13
Щесны
27
Эбуэ
5
Джуру
6
Косиельни
3
Гиббс
15
Денилсон
6
Истмонд
32
Уолкотт
10
Росицки
10
Вела
32
Бендтнер
15
Раутледж
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
15
Раутледж
17
Смит
8
Бартон
8
Бартон
17
Смит
11
Левенкрандс
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Левенкрандс
3
Гиббс
3
Санья
3
Санья
3
Гиббс
10
Вела
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Вела
32
Бендтнер
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
32
Бендтнер
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Оле Сёдерберг
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
22
Лукаш Фабиански
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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