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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 11 августа 2019
Ньюкасл
11.08.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
58'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
84'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Г. Мхитарян
81'
Желтая карточка
Г. Джака
71'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Нелсон
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Ш. Лонгстафф
67'
64'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Уиллок
58'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Д. Шелви
54'
37'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
25'
Желтая карточка
Р. Нелсон
Желтая карточка
М. Альмирон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-2-3-2
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
8
Лонгстафф
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
3-1-4-1-1
1
Лено
12
Чамберс
19
Папастатопулос
18
Монреаль
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
6
Гендузи
22
Мхитарян
17
Нелсон
7
Обамеянг
26
Шелви
15
Виллемс
15
Виллемс
26
Шелви
8
Лонгстафф
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
8
Лонгстафф
28
Уиллок
25
Себальос
25
Себальос
28
Уиллок
22
Мхитарян
7
Мартинелли
7
Мартинелли
22
Мхитарян
17
Нелсон
19
Пепе
19
Пепе
17
Нелсон
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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