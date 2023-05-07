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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 07 мая 2023
Ньюкасл
07.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
14'
М. Эдегор
71'
Ф. Шер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Арсенал
90'
+6
Желтая карточка
Э. Нкетиа
Желтая карточка
Ф. Шер
90'
+6
86'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
86'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
82'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Жоэлинтон
81'
80'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
80'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эдегор
Замена
Э. Гордон
️️️️
К. Уилсон
78'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
78'
Желтая карточка
Д. Берн
73'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Шер
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
65'
61'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
13
Уилсон
9
Исак
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
4
Кивиор
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
13
Уилсон
10
Гордон
10
Гордон
13
Уилсон
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
8
Эдегор
18
Парти
18
Парти
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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