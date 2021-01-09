Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 09 января 2021
Арсенал
09.01.2021, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
109'
Э. Смит-Роу
117'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Соареш
120'
+1
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Тирни
117'
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
А. Ляказетт
109'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Н. Пепе
106'
106'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Э. Смит-Роу
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. Кларк
90'
+1
Желтая карточка
А. Хэйден
81'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Жоэлинтон
81'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Альмирон
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Крафт
Замена
Г. Джака
️️️️
Д. Уиллок
66'
Замена
Б. Сака
️️️️
Виллиан
66'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Р. Нелсон
56'
46'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Ласселлс
Желтая карточка
С. Соареш
45'
+1
26'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
9'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-2-2
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
4
Мари
21
Соареш
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
7
Мартинелли
10
Виллиан
7
Обамеянг
19
Пепе
4-3-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
29
Хендрик
14
Хэйден
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
17
Нелсон
17
Нелсон
28
Уиллок
34
Джака
34
Джака
28
Уиллок
Нелсон
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
Нелсон
21
Соареш
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Соареш
10
Виллиан
7
Сака
7
Сака
10
Виллиан
19
Пепе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
19
Пепе
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
24
Ласселлс
30
Ритчи
30
Ритчи
24
Ласселлс
10
Альмирон
2
Йедлин
2
Йедлин
10
Альмирон
17
Крафт
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Крафт
9
Кэрролл
34
Гэйл
34
Гэйл
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Марк Гиллеспи
ВР
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
29
Марк Гиллеспи
ВР
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Ньюкасл
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+