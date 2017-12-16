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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 16 декабря 2017
Арсенал
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
23'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Желтая карточка
Г. Джака
90'
+2
Желтая карточка
Н. Монреаль
86'
40'
Желтая карточка
А. Хэйден
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чех
6
Косиельни
18
Монреаль
2
Бельерин
34
Джака
10
Уилшир
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
4-2-1-3
33
Эллиот
22
Манкильо
24
Ласселлс
24
Лежен
2
Йедлин
6
Мерино
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
23
Мерфи
13
Хоселу
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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