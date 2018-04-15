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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 15 апреля 2018
Ньюкасл
15.04.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
29'
А. Перес
68'
М. Ритчи
14'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
И. Слимани
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Ритчи
Пас отдал
А. Перес
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Йедлин
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
22
Перес
34
Гэйл
4-1-2-1-2
1
Чех
13
Мустафи
6
Холдинг
18
Монреаль
12
Чамберс
34
Джака
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
17
Ивоби
7
Обамеянг
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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