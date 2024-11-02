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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 02 ноября 2024
Ньюкасл
02.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
12'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Арсенал
90'
+7
Желтая карточка
К. Хаверц
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+5
Желтая карточка
Н. Поуп
90'
+4
88'
Желтая карточка
Жоржиньо
86'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Парти
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
85'
Желтая карточка
С. Тонали
71'
71'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Х. Тимбер
71'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
66'
Желтая карточка
Х. Тимбер
Замена
С. Тонали
️️️️
Д. Уиллок
65'
Желтая карточка
Д. Уиллок
62'
61'
Замена
И. Нванери
️️️️
Г. Мартинелли
61'
Замена
А. Зинченко
️️️️
М. Мерино
56'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
Ф. Шер
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Э. Гордон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-4-2-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
3
Холл
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
3-1-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
39
Гимарайнс
6
Келли
6
Келли
39
Гимарайнс
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
28
Уиллок
16
Тонали
16
Тонали
28
Уиллок
23
Мерино
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Мерино
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
4
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
18
Количество передач
287
497
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.11
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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