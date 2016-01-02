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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 02 января 2016
Арсенал
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
72'
Л. Косиельни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
Желтая карточка
М. Озил
90'
+2
Замена
К. Чамберс
️️️️
О. Жиру
89'
87'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
М. Фламини
82'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Т. Уолкотт
81'
79'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
О. Жиру
72'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
68'
68'
Желтая карточка
Д. Янмат
35'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
4-4-2
33
Эллиот
22
Янмат
2
Колоччини
99
Мбемба
14
Дамметт
17
Сиссоко
23
Вейналдум
4
Коулбэк
24
Тиоте
22
Перес
9
Митрович
32
Уолкотт
3
Гиббс
3
Гиббс
32
Уолкотт
9
Жиру
12
Чамберс
12
Чамберс
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
21
Окслэд-Чемберлен
24
Тиоте
6
Де Йонг
6
Де Йонг
24
Тиоте
4
Коулбэк
10
Товен
10
Товен
4
Коулбэк
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол
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