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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 13 августа 2011
Ньюкасл
13.08.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
Й. Джуру
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Т. Росицки
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
В. Щесны
Красная карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Т. Росицки
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
Л. Бест
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Ф. Колоччини
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-2
23
Крул
5
Тэйлор
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
8
Бартон
24
Тиоте
19
Ба
26
Амеоби
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Гиббс
10
Росицки
21
Рэмзи
8
Сонг
27
Жервиньо
28
Аршавин
32
ван Перси
19
Ба
32
Обертан
32
Обертан
19
Ба
26
Амеоби
9
Бест
9
Бест
26
Амеоби
29
Кабай
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
29
Кабай
21
Рэмзи
5
Джуру
5
Джуру
21
Рэмзи
10
Росицки
5
Фримпонг
5
Фримпонг
10
Росицки
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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