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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 05 февраля 2011
Ньюкасл
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
4 : 4
Завершен
Арсенал
67'
Д. Бартон (П)
77'
Л. Бест
84'
Д. Бартон (П)
88'
Ш. Тиоте
3'
Т. Уолкотт
5'
Й. Джуру
9'
Р. ван Перси
26'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
Х. Энрике
+5
Замена
Д. Гатри
️️️️
Л. Бест
ГОЛ! 4:4!
Ш. Тиоте
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Д. Бартон
Желтая карточка
Б. Санья
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:4!
Л. Бест
Пас отдал
Х. Энрике
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
В. Щесны
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Бартон
Красная карточка
А. Диаби
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Й. Джуру
Травма
Й. Джуру
Травма
Л. Бест
ГОЛ! 0:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
Б. Санья
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 0:2!
Й. Джуру
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
8
Джоуи Бартон
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
4
Нолан
8
Бартон
9
Бест
11
Левенкрандс
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
5
Джуру
3
Клиши
10
Уилшир
5
Диаби
32
Уолкотт
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
ван Перси
9
Бест
23
Гатри
23
Гатри
9
Бест
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
5
Джуру
5
Скиллачи
5
Скиллачи
5
Джуру
32
Уолкотт
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Уолкотт
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
40
Майкл Ричардсон
ЦП
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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