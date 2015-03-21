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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 21 марта 2015
Ньюкасл
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
48'
М. Сиссоко
24'
О. Жиру
28'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
89'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Амеоби
89'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
В. Анита
71'
70'
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Касорла
70'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:2!
М. Сиссоко
Пас отдал
Р. Кабелла
48'
28'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
4
Джек Коулбэк
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Райан Тэйлор
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЛП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
(К)
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-1-3-1-1
23
Крул
4
Коулбэк
22
Янмат
5
Уильямсон
5
Тэйлор
6
Анита
10
Амеоби
17
Сиссоко
94
Гуффран
5
Кабелла
22
Перес
4-1-2-3
1
Оспина
12
Чамберс
6
Косиельни
3
Паулиста
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
4
Санчес
9
Жиру
18
Уэлбек
6
Анита
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
6
Анита
10
Амеоби
10
Армстронг
10
Армстронг
10
Амеоби
18
Уэлбек
2
Бельерин
2
Бельерин
18
Уэлбек
4
Санчес
20
Фламини
20
Фламини
4
Санчес
8
Касорла
10
Росицки
10
Росицки
8
Касорла
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
33
Роб Эллиот
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
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