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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 03 января 2023
Арсенал
03.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ньюкасл
87'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
76'
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
68'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
59'
Желтая карточка
М. Альмирон
58'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
Г. Джака
42'
Желтая карточка
М. Эдегор
40'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
32'
28'
Желтая карточка
К. Уилсон
27'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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