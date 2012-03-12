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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 12 марта 2012
Арсенал
12.03.2012, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
15'
Р. ван Перси
90+5'
Т. Вермален
14'
А. Бен Арфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
+7
Желтая карточка
Т. Крул
Желтая карточка
Р. ван Перси
+7
ГОЛ! 2:1!
Т. Вермален
+5
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Замена
Д. Гатри
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Росицки
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
Замена
Д. Перч
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
15'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Г. Обертан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
8
Сонг
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-1-1
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
32
Обертан
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Окслэд-Чемберлен
18
Сантон
24
Перч
24
Перч
18
Сантон
24
Тиоте
23
Гатри
23
Гатри
24
Тиоте
32
Обертан
26
Амеоби
26
Амеоби
32
Обертан
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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