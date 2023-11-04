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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 04 ноября 2023
Ньюкасл
04.11.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
64'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Арсенал
Желтая карточка
В. Ливраменто
90'
+1
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
88'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Мерфи
79'
79'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Жоржиньо
79'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Нкетиа
73'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Уайт
ГОЛ! 1:0!
Э. Гордон
Пас отдал
Жоэлинтон
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
63'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
К. Уилсон
62'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Берн
46'
Желтая карточка
Ф. Шер
39'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
38'
Желтая карточка
Э. Гордон
37'
37'
Желтая карточка
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
24
Ласселлс
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
4-1-1-2-2
1
Райя
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Нкетиа
Мерфи
30
Ритчи
30
Ритчи
Мерфи
33
Берн
2
Ливраменто
2
Ливраменто
33
Берн
13
Уилсон
28
Уиллок
28
Уиллок
13
Уилсон
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
4
Уайт
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Уайт
21
Жоржиньо
3
Виейра
3
Виейра
21
Жоржиньо
9
Нкетиа
19
Троссард
19
Троссард
9
Нкетиа
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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