«Валенсия» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 3.05

19 сентября 2025 9:40
Валенсия - Атлетик
20 сент. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.05
Победа «Валенсии»
Сделать ставку

20 сентября на «Месталье» пройдет матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» встретится с «Атлетиком». Хозяева пытаются восстановиться после разгрома от «Барселоны», тогда как баски ищут стабильность после неудачных встреч с «Алавесом» и «Арсеналом».

«Валенсия»

Старт сезона получился противоречивым: всего одна победа за четыре тура при двух поражениях и одной ничьей. При этом команда забила 7 мячей и пропустила 8. «Валенсия» регулярно играет с высокой самоотдачей дома и не проигрывает на «Месталье» уже 5 матчей подряд. В последних встречах заметна проблема с обороной: в среднем команда пропускает 1.60 гола за игру, что делает защиту уязвимой. В атаке «Валенсия» показывает 1.40 гола за игру, что говорит о способности использовать даже немногочисленные моменты.

«Атлетик»

Баски начали чемпионат с двух побед подряд, но затем последовали неудачи. В последнем туре они уступили «Алавесу» (0:1), а в Лиге чемпионов проиграли «Арсеналу» (0:2). Команда не отличается высокой результативностью – всего 3 гола за 5 матчей. Средний показатель забитых составляет 0.60 гола за игру, а пропущенных – 1.00. При этом «Атлетик» забивает в 3 последних матчах, но стабильности атакующим действиям не хватает. Несмотря на спады, баски обычно хорошо действуют против «Валенсии», особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Валенсия»

  • 4 очка после 4 туров, 15-е место
  • 7 забитых и 8 пропущенных голов за 5 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забитых и 1.60 пропущенных за игру
  • Не проигрывает дома в 5 последних матчах

«Атлетик»

  • 9 очков после 4 туров, 5-е место
  • 3 забитых и 5 пропущенных голов за 5 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забитых и 1.00 пропущенных за игру
  • Три поражения подряд во всех турнирах

Личные встречи
34% (14)
32% (13)
34% (14)
47
Забитых мячей
51
1.15
В среднем за матч
1.24
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0 : 1
18.05.2025
Атлетик
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
1 : 0
28.08.2024
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 2
29.10.2023
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 2
11.02.2023
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 3
26.01.2023
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 0
21.08.2022
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
0 : 0
07.05.2022
Валенсия
Испания. Кубок, 1/2 финала
Валенсия
1 : 0
02.03.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
1 : 1
10.02.2022
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 1
25.09.2021
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1 : 1
07.02.2021
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 2
12.12.2020
Атлетик
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
0 : 2
01.07.2020
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2019
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 0
03.03.2019
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 0
27.10.2018
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 1
28.02.2018
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
3 : 2
01.10.2017
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 0
19.02.2017
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 1
18.09.2016
Валенсия
Лига Европы, 1/8 финала
Валенсия
2 : 1
17.03.2016
Атлетик
Лига Европы, 1/8 финала
Атлетик
1 : 0
10.03.2016
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
0 : 3
28.02.2016
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
3 : 1
04.10.2015
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
09.04.2015
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 0
09.11.2014
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
09.03.2014
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
06.10.2013
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 0
10.03.2013
Валенсия
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3 : 2
20.10.2012
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
0 : 3
18.03.2012
Валенсия
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
23.10.2011
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 2
27.02.2011
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 1
02.10.2010
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
2 : 0
15.04.2010
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 2
06.12.2009
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 0
30.05.2009
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
3 : 2
18.01.2009
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
5 : 1
20.04.2008
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 3
02.12.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

Обе команды подходят к матчу с непростой психологической нагрузкой. «Валенсия» будет стараться реабилитироваться за разгром от «Барселоны» и постарается сыграть активно при поддержке родных трибун. «Атлетик», напротив, нуждается в том, чтобы прервать серию поражений, но в атаке выглядит ограниченно. Матч, скорее всего, пройдет в равной борьбе с минимальным перевесом одной из команд. В таких условиях логично ожидать упорную игру и результативность не выше средней. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашних факторов и большего потенциала в атаке.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Валенсии» – коэффициент 3.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Оба тайма: тотал меньше 1.5 голов – коэффициент 1.65

3.05
Победа «Валенсии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Атлетик Валенсия
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
