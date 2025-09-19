20 сентября на «Месталье» пройдет матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» встретится с «Атлетиком». Хозяева пытаются восстановиться после разгрома от «Барселоны», тогда как баски ищут стабильность после неудачных встреч с «Алавесом» и «Арсеналом».

«Валенсия»

Старт сезона получился противоречивым: всего одна победа за четыре тура при двух поражениях и одной ничьей. При этом команда забила 7 мячей и пропустила 8. «Валенсия» регулярно играет с высокой самоотдачей дома и не проигрывает на «Месталье» уже 5 матчей подряд. В последних встречах заметна проблема с обороной: в среднем команда пропускает 1.60 гола за игру, что делает защиту уязвимой. В атаке «Валенсия» показывает 1.40 гола за игру, что говорит о способности использовать даже немногочисленные моменты.

«Атлетик»

Баски начали чемпионат с двух побед подряд, но затем последовали неудачи. В последнем туре они уступили «Алавесу» (0:1), а в Лиге чемпионов проиграли «Арсеналу» (0:2). Команда не отличается высокой результативностью – всего 3 гола за 5 матчей. Средний показатель забитых составляет 0.60 гола за игру, а пропущенных – 1.00. При этом «Атлетик» забивает в 3 последних матчах, но стабильности атакующим действиям не хватает. Несмотря на спады, баски обычно хорошо действуют против «Валенсии», особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Валенсия»

4 очка после 4 туров, 15-е место

7 забитых и 8 пропущенных голов за 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забитых и 1.60 пропущенных за игру

Не проигрывает дома в 5 последних матчах

«Атлетик»

9 очков после 4 туров, 5-е место

3 забитых и 5 пропущенных голов за 5 последних матчей

В среднем: 0.60 забитых и 1.00 пропущенных за игру

Три поражения подряд во всех турнирах

Прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик»

Обе команды подходят к матчу с непростой психологической нагрузкой. «Валенсия» будет стараться реабилитироваться за разгром от «Барселоны» и постарается сыграть активно при поддержке родных трибун. «Атлетик», напротив, нуждается в том, чтобы прервать серию поражений, но в атаке выглядит ограниченно. Матч, скорее всего, пройдет в равной борьбе с минимальным перевесом одной из команд. В таких условиях логично ожидать упорную игру и результативность не выше средней. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашних факторов и большего потенциала в атаке.

Рекомендации для ставок