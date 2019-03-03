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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 03 марта 2019
Валенсия
03.03.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
49'
Родриго
89'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
К. Солер
89'
70'
Желтая карточка
И. Мартинес
53'
Желтая карточка
Е. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
С. Мина
49'
14'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-3-2-2
33
Нето
14
Гайя
4
Дьякаби
14
Ронкалья
10
Васс
10
Парехо
19
Кондогбиа
90
Черышев
9
Торрес
77
Мина
19
Родриго
4-2-1-3
1
Эррерин
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
11
Гомес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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