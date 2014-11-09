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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 09 ноября 2014
Валенсия
09.11.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
Замена
К. Хиль
️️️️
С. Фегули
81'
78'
Замена
К. Сола
️️️️
Б. Вигуэра
77'
Желтая карточка
А. Итурраспе
71'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Пьятти
69'
53'
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Лопес
39'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Г. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
3-2-3-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
14
Ляпорт
51
Ираола
18
Баленсиага
17
Рико
8
Лопес
8
Итурраспе
25
Вигуэра
9
Фернандес
8
Фегули
10
Хиль
10
Хиль
8
Фегули
10
Пьятти
21
Негредо
21
Негредо
10
Пьятти
9
Фернандес
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
9
Фернандес
25
Вигуэра
9
Сола
9
Сола
25
Вигуэра
8
Лопес
11
Гомес
11
Гомес
8
Лопес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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