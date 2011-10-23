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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 23 октября 2011
Валенсия
23.10.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
89'
Р. Сольдадо
72'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Банега
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Желтая карточка
А. Итурраспе
Травма
М. Сусаета
Желтая карточка
Л. Мигел
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Замена
А. Эррера
️️️️
К. Гурпеги
Травма
К. Гурпеги
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
К. Гурпеги
️️️️
А. Ираола
+3
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Каналес
Травма
С. Каналес
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
17
Жонас
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
22
Матье
4
Руис
20
Кошта
23
Мигел
8
Фегули
11
Банега
5
Топал
17
Жонас
20
Каналес
9
Сольдадо
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
18
Ортенече
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
20
Каналес
10
Пьятти
10
Пьятти
20
Каналес
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Гурпеги
21
Эррера
21
Эррера
Гурпеги
51
Ираола
18
Гурпеги
18
Гурпеги
51
Ираола
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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