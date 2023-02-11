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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 11 февраля 2023
Валенсия
11.02.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
17'
С. Кастильехо
30'
Н. Уильямс
72'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетик
89'
Замена
А. Паредес
️️️️
О. де Маркос
Замена
Ф. Перес
️️️️
С. Лино
87'
79'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Муньяин
79'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Н. Уильямс
72'
ГОЛ! 1:2!
О. Сансет
Пас отдал
И. Уильямс
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Кастильехо
69'
Замена
А. Латорре
️️️️
Ю. Муса
69'
Желтая карточка
С. Кастильехо
61'
60'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
58'
Желтая карточка
О. де Маркос
46'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Беренгер
41'
Желтая карточка
Н. Уильямс
30'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уильямс
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
У. Дуро
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
И. Мориба
17'
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
5
Джемерт
20
Фулкье
6
Мориба
8
Алмейда
16
Лино
70
Кастильехо
80
Муса
10
Кавани
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
10
Уильямс
80
Муса
3
Латорре
3
Латорре
80
Муса
70
Кастильехо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
70
Кастильехо
16
Лино
21
Перес
21
Перес
16
Лино
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
18
де Маркос
4
Паредес
4
Паредес
18
де Маркос
10
Уильямс
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
6
Саррага
6
Саррага
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
10
Муньяин
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Муньяин
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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