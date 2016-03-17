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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 17 марта 2016
Валенсия
17.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетик
13'
С. Мина
37'
А. Сантос
76'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Гомеш
83'
Желтая карточка
Р. Везо
83'
77'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
75'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
75'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
С. Мерино
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
75'
Желтая карточка
А. Гомеш
74'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Фуэго
68'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Х. Фуэго
42'
Желтая карточка
С. Мина
40'
ГОЛ! 2:0!
А. Сантос
Пас отдал
Х. Луис Гайя
37'
25'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4-1-2-3
13
Райан
14
Гайя
33
Сантос
13
Мустафи
21
Рубен Везо
15
Данило
20
Гомеш
18
Фуэго
21
Негредо
77
Мина
19
Родриго
3-2-1-1-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Мерино
20
Адурис
14
Гарсия
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
18
Фуэго
10
Парехо
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
9
Алькасер
9
Алькасер
20
Гомеш
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
9
Мерино
8
Итурраспе
8
Итурраспе
9
Мерино
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гари Невилл
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2 HD
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