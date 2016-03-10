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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 10 марта 2016
Атлетик
10.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Валенсия
20'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
86'
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
Замена
М. Рико
️️️️
А. Итурраспе
83'
82'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Парехо
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Сусаета
73'
71'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
70'
Замена
А. Гомеш
️️️️
П. Пьятти
66'
Желтая карточка
Данило
63'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Муньяин
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Б. Эчебаррия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
18
Баленсиага
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
14
Сусаета
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
4-1-2-1-2
13
Райан
19
Барраган
5
Абденнур
13
Мустафи
14
Гайя
15
Данило
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
14
Сусаета
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Сусаета
8
Итурраспе
17
Рико
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
9
Мерино
9
Мерино
10
Муньяин
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
10
Пьятти
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Пьятти
10
Парехо
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Парехо
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Атлетик - Валенсия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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