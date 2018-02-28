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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 28 февраля 2018
Атлетик
28.02.2018, среда, 21:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
49'
О. де Маркос
23'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
83'
Замена
К. Солер
️️️️
С. Дзадза
Замена
И. Леке
️️️️
Р. Гарсия
77'
75'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Торрес
71'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Вьетто
69'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
63'
ГОЛ! 1:1!
О. де Маркос
49'
Желтая карточка
И. Кордоба
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Ф. Торрес
20'
Желтая карточка
С. Дзадза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
26
Мартинес
4
Саборит
14
Нуньес
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Кордоба
14
Гарсия
20
Адурис
4-1-2-1-2
33
Нето
21
Рубен Везо
3
Паулиста
24
Мурильо
14
Гайя
13
Коклен
10
Парехо
19
Кондогбиа
9
Торрес
11
Дзадза
10
Вьетто
14
Гарсия
15
Леке
15
Леке
14
Гарсия
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
9
Торрес
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Торрес
11
Дзадза
18
Солер
18
Солер
11
Дзадза
10
Вьетто
19
Родриго
19
Родриго
10
Вьетто
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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