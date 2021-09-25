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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 25 сентября 2021
Валенсия
25.09.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
90+5'
М. Андре
69'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
Желтая карточка
М. Вальехо
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
М. Андре
Пас отдал
Г. Гедеш
90'
+5
Желтая карточка
Джейсон
90'
+2
Замена
М. Вальехо
️️️️
Д. Васс
84'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
83'
Вторая желтая
М. Гомес
82'
80'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Р. Гарсия
79'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
78'
Желтая карточка
А. Беренгер
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
70'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
Пас отдал
А. Беренгер
56'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
53'
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Баленсиага
49'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
У. Гильямон
47'
Желтая карточка
М. Гомес
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
4-1-1-2-2
24
Силлессен
3
Латорре
3
Паулиста
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Васс
11
Гедеш
80
Муса
9
Гомес
9
Дуро
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
10
Васс
21
Вальехо
21
Вальехо
10
Васс
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
18
Баленсиага
18
де Маркос
18
де Маркос
18
Баленсиага
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Гарсия
22
Серрано
22
Серрано
14
Гарсия
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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