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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 20 октября 2012
Валенсия
20.10.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
26'
Р. Сольдадо (П)
88'
Т. Коста
90'
Н. Вальдес
19'
А. Адурис
30'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
ГОЛ! 3:2!
Н. Вальдес
Пас отдал
Т. Коста
90'
ГОЛ! 2:2!
Т. Коста
88'
87'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
Н. Вальдес
81'
79'
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Э. Банега
️️️️
Ж. Матье
77'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Х. Бернат
73'
72'
Замена
Й. Ортенече
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Р. Сольдадо
71'
67'
Красная карточка
А. Эррера
64'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
62'
Желтая карточка
А. Барраган
58'
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Адурис
Пас отдал
И. Перес
26'
Желтая карточка
Б. Экиза
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Сольдадо
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
23
Рами
4
Руис
22
Матье
24
Бернат
19
Барраган
8
Коста
5
Гаго
10
Виера
9
Сольдадо
17
Жонас
4-4-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
5
Экиза
18
де Маркос
21
Эррера
21
Перес
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
22
Матье
11
Банега
11
Банега
22
Матье
24
Бернат
18
Гуардадо
18
Гуардадо
24
Бернат
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
20
Адурис
18
Ортенече
18
Ортенече
20
Адурис
Гомес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
Гомес
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
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