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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 18 марта 2012
Атлетик
18.03.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 3
Завершен
Валенсия
41'
Р. Сольдадо
57'
Р. Сольдадо
85'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
А. Рами
Замена
Б. Экиза
️️️️
А. Эррера
Замена
Бруно
️️️️
А. Барраган
Вторая желтая
А. Ираола
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Жонас
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
М. Топал
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Перес
Желтая карточка
П. Эрнандес
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЛП
8
Андер Итурраспе
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
5
Мехмет Топал
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-3-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
де Маркос
8
Итурраспе
88
Мартинес
21
Перес
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
4-3-1-1-1
13
Гуаита
19
Барраган
23
Рами
5
Деальберт
18
Альба
8
Фегули
10
Парехо
5
Топал
22
Матье
19
Эрнандес
9
Сольдадо
21
Эррера
5
Экиза
5
Экиза
21
Эррера
21
Перес
11
Гомес
11
Гомес
21
Перес
19
Барраган
2
Бруно
2
Бруно
19
Барраган
22
Матье
10
Пьятти
10
Пьятти
22
Матье
19
Эрнандес
17
Жонас
17
Жонас
19
Эрнандес
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Валенсия
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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