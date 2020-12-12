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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 12 декабря 2020
Валенсия
12.12.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
26'
К. Солер (П)
83'
М. Вальехо
55'
А. Вильялибре
79'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Джейсон
90'
+1
84'
Желтая карточка
А. Беренгер
84'
Замена
У. Нуньес
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 2:2!
М. Вальехо
Пас отдал
К. Солер
83'
82'
Желтая карточка
Е. Альварес
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Гарсия
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Вильялибре
73'
Желтая карточка
У. Лопес
Замена
Джейсон
️️️️
Г. Гедеш
71'
Замена
Т. Корреа
️️️️
Д. Васс
71'
67'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Капа
61'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ю. Муса
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
Ю. Бершиче
46'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Весга
Желтая карточка
М. Гомес
36'
31'
Желтая карточка
М. Весга
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Солер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Хауме
3
Латорре
4
Дьякаби
3
Паулиста
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
80
Муса
9
Гомес
4-1-1-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
12
Вильялибре
9
Уильямс
11
Гедеш
23
Джейсон
23
Джейсон
11
Гедеш
10
Васс
14
Корреа
14
Корреа
10
Васс
80
Муса
90
Черышев
90
Черышев
80
Муса
10
Муньяин
14
Нуньес
14
Нуньес
10
Муньяин
2
Капа
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Капа
6
Весга
8
Лопес
8
Лопес
6
Весга
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Валенсия - Атлетик
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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