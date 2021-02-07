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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 07 февраля 2021
Атлетик
07.02.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
43'
У. Гильямон (АГ)
66'
Г. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
90'
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Гедеш
79'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
75'
Желтая карточка
И. Мартинес
74'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
74'
Замена
О. де Маркос
️️️️
Х. Морсильо
69'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
69'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Сансет
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Паулиста
Пас отдал
К. Солер
65'
Замена
П. Кутроне
️️️️
М. Вальехо
65'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
А. Беренгер
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Гильямон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
26
Мартинес
14
Нуньес
2
Капа
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
3-2-2-2-1
1
Хауме
14
Корреа
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
9
Гомес
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
7
Морсильо
18
де Маркос
18
де Маркос
7
Морсильо
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
8
Сансет
8
Лопес
8
Лопес
8
Сансет
11
Гедеш
11
Санчес
11
Санчес
11
Гедеш
10
Васс
80
Муса
80
Муса
10
Васс
21
Вальехо
10
Кутроне
10
Кутроне
21
Вальехо
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
28
Кристиан Олива
ОП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
28
Кристиан Олива
ОП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Атлетик - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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