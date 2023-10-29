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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 29 октября 2023
Атлетик
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
32'
О. де Маркос
90+7'
А. Беренгер
62'
Ф. Перес
68'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Валенсия
ГОЛ! 2:2!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Уильямс
90'
+7
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
87'
78'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Дуро
73'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ф. Перес
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
69'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
У. Дуро
Пас отдал
Ф. Перес
Замена
Б. Прадос
️️️️
А. Паредес
65'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Перес
Пас отдал
У. Дуро
59'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Амалла
57'
Желтая карточка
С. Амалла
Желтая карточка
Д. Гарсия
55'
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Пас отдал
Н. Уильямс
32'
Желтая карточка
А. Паредес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
3
Гарсия де Альбенис
4
Паредес
3
Вивиан
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
3
Москера
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Амалла
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
4
Паредес
6
Прадос
6
Прадос
4
Паредес
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
21
Перес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Перес
21
Амалла
7
Каньос
7
Каньос
21
Амалла
9
Дуро
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетик - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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