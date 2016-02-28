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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 28 февраля 2016
Валенсия
28.02.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 3
Завершен
Атлетик
74'
С. Мерино
78'
И. Муньяин
80'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
83'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Рико
Замена
П. Пьятти
️️️️
Э. Перес
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Мерино
Пас отдал
М. Сан Хосе
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Черышев
70'
68'
Замена
А. Адурис
️️️️
О. де Маркос
63'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Г. Элустондо
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
58'
Желтая карточка
Ж. Канселу
55'
Желтая карточка
А. Гомеш
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
33
Сантос
13
Мустафи
2
Канселу
20
Гомеш
33
Перес
10
Парехо
90
Черышев
21
Негредо
77
Мина
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
2
Боведа
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
17
Рико
7
Эчебаррия
6
Элустондо
10
Муньяин
9
Мерино
90
Черышев
8
Фегули
8
Фегули
90
Черышев
33
Перес
10
Пьятти
10
Пьятти
33
Перес
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
6
Элустондо
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
6
Элустондо
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
18
де Маркос
20
Адурис
20
Адурис
18
де Маркос
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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