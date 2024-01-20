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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 20 января 2024
Валенсия
20.01.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
61'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Арес
89'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Р. Яремчук
82'
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
79'
Замена
А. Арес
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Т. Корреа
️️️️
Ф. Перес
69'
69'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
69'
Замена
У. Гомес
️️️️
Б. Прадос
62'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
Пас отдал
Х. Луис Гайя
61'
56'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Замена
Р. Яремчук
️️️️
С. Каньос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К)
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
3
Паулиста
20
Фулкье
22
Гильямон
18
Пепелу
7
Каньос
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
4-2-3-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
21
Эррера
6
Прадос
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
21
Перес
14
Корреа
14
Корреа
21
Перес
Яремчук
8
Гуэрра
8
Гуэрра
Яремчук
7
Каньос
11
Яремчук
11
Яремчук
7
Каньос
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
10
Уильямс
7
Арес
7
Арес
10
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
27
Давид Оторби
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
27
Давид Оторби
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
14
Офсайды
4
0
Количество передач
369
579
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.44
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Месталья
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