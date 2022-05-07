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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 07 мая 2022
Атлетик
07.05.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Валенсия
Желтая карточка
У. Симон
90'
+9
90'
+8
Вторая желтая
У. Гильямон
Желтая карточка
О. де Маркос
88'
Замена
А. Петха
️️️️
О. де Маркос
83'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
81'
Желтая карточка
И. Уильямс
77'
72'
Желтая карточка
У. Гильямон
66'
Замена
У. Рачич
️️️️
И. Мориба
66'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ю. Муса
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
65'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
64'
53'
Желтая карточка
И. Мориба
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
46'
45'
+3
Замена
У. Гильямон
️️️️
Г. Паулиста
26'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
Е. Альварес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
11
Элдер Кошта
ПВ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-2-1-1
25
Мамардашвили
3
Паулиста
15
Альдрете
4
Дьякаби
14
Корреа
21
Васкес
18
Солер
6
Мориба
80
Муса
9
Гомес
18
де Маркос
18
Петха
18
Петха
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
6
Мориба
10
Рачич
10
Рачич
6
Мориба
3
Паулиста
22
Гильямон
22
Гильямон
3
Паулиста
80
Муса
11
Гедеш
11
Гедеш
80
Муса
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хауме
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Валенсия
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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