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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 10 февраля 2022
Атлетик
10.02.2022, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
37'
Р. Гарсия
65'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Валенсия
90'
+5
Замена
У. Рачич
️️️️
И. Мориба
90'
+4
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
90'
Желтая карточка
У. Дуро
84'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Б. Хиль
84'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
79'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
78'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
78'
75'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Г. Гедеш
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
У. Дуро
Желтая карточка
Д. Гарсия
63'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Е. Альварес
46'
45'
+3
Красная карточка
М. Гомес
43'
Желтая карточка
Д. Фулкье
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Икер Муньяин
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
20
Димитри Фулкье
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
6
Весга
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-3-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
15
Альдрете
4
Дьякаби
14
Гайя
20
Фулкье
6
Мориба
18
Солер
11
Гедеш
17
Хиль
9
Дуро
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
5
Альварес
3
Вивиан
3
Вивиан
5
Альварес
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
6
Мориба
10
Рачич
10
Рачич
6
Мориба
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
11
Гедеш
80
Муса
80
Муса
11
Гедеш
17
Хиль
11
Кошта
11
Кошта
17
Хиль
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Валенсия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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