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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 02 марта 2022
Валенсия
02.03.2022, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетик
43'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
О. Саррага
Желтая карточка
М. Дьякаби
90'
+2
Замена
У. Гильямон
️️️️
Г. Паулиста
83'
82'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
Желтая карточка
О. Альдрете
74'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Б. Хиль
71'
71'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
61'
Замена
А. Петха
️️️️
И. Леке
61'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
61'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
60'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
43'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
33'
Желтая карточка
Г. Паулиста
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Брайан Хиль
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Икер Муньяин
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
3
Паулиста
15
Альдрете
14
Гайя
20
Фулкье
6
Мориба
18
Солер
11
Гедеш
17
Хиль
9
Дуро
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
15
Леке
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3
Паулиста
22
Гильямон
22
Гильямон
3
Паулиста
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
17
Хиль
80
Муса
80
Муса
17
Хиль
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
15
Леке
18
Петха
18
Петха
15
Леке
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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