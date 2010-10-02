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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 02 октября 2010
Валенсия
02.10.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
11'
А. Адурис
90+1'
Висенте
90+3'
И. Габилондо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Габилондо
Желтая карточка
М. Фернандеш
+2
ГОЛ! 2:0!
Висенте
Пас отдал
А. Домингес
+1
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Эрнандес
Замена
А. Домингес
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
И. Муньяин
️️️️
Х. Мартинес
Травма
Х. Мартинес
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Мартинес
Желтая карточка
М. Топал
Замена
М. Сусаета
️️️️
П. Орбаис
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Сольдадо
11'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
(К)
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
18
Карлос Гурпеги
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-1-2
1
Санчес
22
Матье
20
Кошта
4
Наварро
2
Бруно
5
Топал
99
Фернандеш
19
Эрнандес
64
Мата
20
Адурис
9
Сольдадо
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
12
Сан Хосе
18
Ортенече
88
Мартинес
6
Орбаис
18
Гурпеги
26
Мартинес
11
Габилондо
12
Льоренте
19
Эрнандес
8
Фегули
8
Фегули
19
Эрнандес
9
Сольдадо
10
Домингес
10
Домингес
9
Сольдадо
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
6
Орбаис
14
Сусаета
14
Сусаета
6
Орбаис
88
Мартинес
10
Муньяин
10
Муньяин
88
Мартинес
26
Мартинес
23
Токеро
23
Токеро
26
Мартинес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Валенсия - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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