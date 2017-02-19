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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 19 февраля 2017
Валенсия
19.02.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
13'
Нани
45+1'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
Замена
З. Баккали
️️️️
Ф. Орельяна
84'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Монтойя
79'
Замена
К. Солер
️️️️
Э. Перес
71'
53'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Леке
53'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
45'
+1
30'
Желтая карточка
Р. Гарсия
30'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Э. Ляпорт
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Ф. Орельяна
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
14
Хави Эрасо
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
6
Сикейра
24
Гарай
5
Мангала
33
Монтойя
10
Парехо
33
Перес
17
Нани
14
Орельяна
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
3-2-1-2-1
1
Ирайсос
4
Саборит
2
Боведа
14
Ляпорт
18
де Маркос
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Эрасо
14
Гарсия
14
Орельяна
11
Баккали
11
Баккали
14
Орельяна
33
Монтойя
2
Канселу
2
Канселу
33
Монтойя
33
Перес
18
Солер
18
Солер
33
Перес
14
Ляпорт
3
Этчейта
3
Этчейта
14
Ляпорт
8
Итурраспе
9
Уильямс
9
Уильямс
8
Итурраспе
15
Леке
20
Адурис
20
Адурис
15
Леке
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
1
Алекс Ремиро
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
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