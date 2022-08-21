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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 21 августа 2022
Атлетик
21.08.2022, воскресенье, 18:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
42'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Валенсия
Замена
А. Капа
️️️️
Н. Уильямс
90'
+2
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
90'
+2
Желтая карточка
Е. Альварес
88'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
86'
Желтая карточка
У. Симон
79'
75'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Гильямон
75'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
74'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
У. Венцедор
️️️️
О. Сансет
73'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
73'
Желтая карточка
И. Муньяин
68'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Беренгер
64'
62'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Васкес
62'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Ю. Муса
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
М. Весга
42'
24'
Желтая карточка
Ю. Муса
17'
Замена
М. Гомес
️️️️
У. Дуро
Желтая карточка
Д. Вивиан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
21
Васкес
22
Гильямон
18
Солер
70
Кастильехо
80
Муса
16
Лино
9
Дуро
10
Уильямс
2
Капа
2
Капа
10
Уильямс
8
Сансет
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Сансет
7
Беренгер
6
Саррага
6
Саррага
7
Беренгер
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
80
Муса
6
Гонсалес
6
Гонсалес
80
Муса
21
Васкес
3
Латорре
3
Латорре
21
Васкес
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
9
Дуро
9
Гомес
9
Гомес
9
Дуро
22
Гильямон
10
Андре
10
Андре
22
Гильямон
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Атлетик - Валенсия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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