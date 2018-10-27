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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 27 октября 2018
Атлетик
27.10.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Сусаета
89'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Рико
79'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
77'
74'
Желтая карточка
Д. Васс
70'
Замена
Д. Васс
️️️️
К. Солер
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Адурис
69'
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Батшуайи
38'
Желтая карточка
М. Батшуайи
35'
Желтая карточка
К. Солер
Желтая карточка
А. Капа
20'
16'
Желтая карточка
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-3-2
1
Эррерин
26
Мартинес
12
Сан Хосе
5
Альварес
17
Бершиче
2
Капа
14
Сусаета
17
Рико
14
Дани Гарсия
20
Адурис
14
Гарсия
4-1-3-2
33
Нето
21
Рубен Везо
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
18
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
19
Родриго
44
Батшуайи
14
Сусаета
8
Лопес
8
Лопес
14
Сусаета
17
Рико
10
Муньяин
10
Муньяин
17
Рико
20
Адурис
9
Уильямс
9
Уильямс
20
Адурис
18
Солер
10
Васс
10
Васс
18
Солер
44
Батшуайи
9
Гамейро
9
Гамейро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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